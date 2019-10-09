حمد المنتشري : سييرا سبب مشكلة الاتحاد الرئيسية

الأربعاء 9
أكتوبر
المشكلة بوجهة نظري: الإدارة التي تركت الحابل على النابل للمدرب باختيار محترفين دون المستوى المطلوب خيمينيز و الإبقاء على الصربي وكريم الأحمدي صاحبي الأرقام الضعيفة في الموسم الماضي وما زالا والاستغناء عن باجندوح وأحمد عسيري خصوصا الأول صاحب حضور جيد في المباريات..سييرا مدرب جيد يحتاج إلى من يقف معه ليتابعه ويناقشه ويحاسبه ويتدخل عند الضرورة القصوى
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عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 4 ساعات
المشكلة بوجهة نظري: الإدارة التي تركت الحابل على النابل للمدرب باختيار محترفين دون المستوى المطلوب خيمينيز و الإبقاء على الصربي وكريم الأحمدي صاحبي الأرقام الضعيفة في الموسم الماضي وما زالا والاستغناء عن باجندوح وأحمد عسيري خصوصا الأول صاحب حضور جيد في المباريات..سييرا مدرب جيد يحتاج إلى من يقف معه ليتابعه ويناقشه ويحاسبه ويتدخل عند الضرورة القصوى