بالفيديو..تعليق أول أجنبية تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية الجديدة

حمود العنزي(صدى):

أعربت أول سائحة أجنبية تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية في معرض جيتكس ٢٠١٩ في دبي عن سعادته بهذه الخدمة.

وأعربت السائحة عن سعادتها كونها الأولى التي تحصل على هذه الخدمة، مؤكدة أنها أول مرة تزور المملكة.

وأوضح مسؤول أن شعار المملكة للعالم هو: مرحبا بكم في السعودية وأهلا بكم، لافتًا إلى أن التأشيرة سارية من مدة ٩٠ يوم وحتى سنة.

يذكر أن التأشيرة السياحية نالت اهتمامًا عالميًا كبيرًا منذ الإعلان عن إطلاقها يوم الجمعة الماضية، خاصة أنها أصبحت متاحة عبر الإنترنت لكل دول العالم.

وبإمكان أي شخص التقديم على التأشيرة التي يبلغ قيمتها 440 ريالًا، الآن من جميع الدول التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع المملكة.

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