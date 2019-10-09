بيكيه ساخرًا: لا أرتدي قميص ريال مدريد بسبب «الحساسية»

ماجد محمد(صدى):

سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، من نادي ريال مدريد، قائلا إنه لم يسبق له ارتداء قميص الريال بسبب «الحساسية» التي يعاني منها.

وقال بيكيه في لقاء تلفزيوني: «تبادلت قميص ريال مدريد مع أكثر من لاعب خلال مباريات الكلاسيكو لكن لم أرتديه أبدًا. بسبب الحساسية وما شابه».

وكثيرا ما تعرض بيكيه لهتافات مسيئة من جماهير ريال مدريد، وسبق أن اشتبك في العديد من مباريات الكلاسيكو مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الحالي في أول مباراة كلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم وذلك ضمن الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.