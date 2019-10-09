بالفيديو..رسالة مالك عربة فود ترك من ذوي الإعاقة لتركي آل الشيخ

عادل الحربي(صدى):

وثق مواطن من ذوي الإعاقة، مقطع فيديو، وجه من خلاله رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعدما واجه صعوبات في الدخول إلى موسم الرياض.

وأوضح المواطن أنه يعول أسرته ويملك عربة فود ترك، ولا يوجد له مصدر دخل غيرها.

وأشار إلى أنه حاول الدخول إلى موسم الرياض، لكن لم يتعاون معه أحد، وهذا ما يخالف أوامر سمو ولي العهد بتمكين ذوي الإعاقة من العمل ومشاركتهم بمجالات عدة.

ورد آل الشيخ، موجها القائمين على موسم الرياض قائلا: حالاً يخلص موضوعه وتراعون سهولة حركته وايضاً لا يؤخذ منه اي رسوم ولو احتاج دعم جاهزين … واضح ولا نعيد؟