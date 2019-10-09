مقتل رجل أعمال يمني بوابل من الرصاص أمام المارة في عدن‎

فهمي محمد(صدى):

لقي رجل أعمال يمني، مساء أمس الثلاثاء، مصرعه رميًا بالرصاص علي يد مجهولين، أمام أعين المارة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأوقف المسلحون سيارة رجل الأعمال، في مدينة خور مكسر، وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، ليردوه قتيلًا على الفور.

وحاول المجني عليه الاستنجاد بالمارة بعد إيقاف سيارته، غير أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على الفور، ولاذوا بالفرار.

وأوضحت معلومات أن المستهدف، هو مستثمر لمتنزهات ومطاعم الحمراء، في عدن، دون أن تتبين دوافع عملية قتله.