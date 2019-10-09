رئيس العدالة: الفريق يجري تمارينه عصرًا لضعف إضاءة الملعب

طلال الغامدي(صدى):

كشف عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة، عن بعض المشاكل التي يعانيها ملعب النادي.

وقال المضحي إن الفريق يجري تمارينه عصراً بسبب ضعف إضاءة الملعب النادي، مضيفًا: نبحث عن استئجار ملعب خاص حتى يتمكن اللاعبين من التدريب.

وتابع: تواصلنا مع إدارة التعليم في الهفوف لاستخدام الملعب ولكن يحتاج إلى تأهيل وصيانة.

يذكر أن نادي العدالة يتواجد لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما تأهل في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.

ويقع مقر النادي في واحدة من أكبر قرى محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ويملك منشأة متواضعة تحتضن رياضات مختلفة.