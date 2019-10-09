تشيلسي يغازل نيمار بعرض لا يمكن رفضه

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن سعي تشيلسي لتقديم عرض ضخم للغاية لضم نيمار من باريس سان جيرمان.

وقالت إنه يستعد لخطف نيمار مقابل 210 ملايين يورو الصيف المقبل بعد فشل عودته إلى برشلونة.

وعاد نيمار إلى مستواه الرائع مع باريس سان جيرمان رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بسبب الايقاف الذي انتهى بالفعل لكنه تألق في الدوري الفرنسي مع فريقه.

وذكرت مجلة ”دون بالون“ الإسبانية الأسبوعية أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل في حال استمر في تركيزه على كرة القدم فقط بعيدًا عن مشاركته الخارجية.

ويبحث تشيلسي عن قائد لهجومه بعد خسارته إيدن هازارد هذا الصيف بانتقاله إلى ريال مدريد .