صيدليات الدواء تطلق مبادرة تثقيفية عن سرطان الثدي

صيتة العماش (صدى):

دشنت صيدليات الدواء حملتها التوعوية للحث على الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال ركن توعوي في جامعة دار العلوم وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً للدور المجتمعي الذي تقوم به الصيدليات.

حيث يقوم متخصص فريق بتوعية منسوبات جامعة العلوم بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وذلك من خلال فيديو توعوي والوسائل المختلفة بشرح طريقة الفحص المنزلي وأعراض المرض وصولا الى طرق وأماكن تلقي الفحوصات التي توفرها وزارة الصحة .

يذكر بأن هذه المبادرة ستستمر طيلة شهر أكتوبر في عدد من الجامعات وفي عدد من فروع الصيدليات