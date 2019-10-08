اكتوبر القادم الاعلان عن جوائز (كارنتر) الخليجية والعربية للصحافة والاعلام والعلاقات العامة لعام 2020

محمد السعران(صدى):

أكد د. طارق آل شيخان رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، ورئيس الجمعية العربية للصحافة والاعلام (آرابرس) ان الاعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز (كارنتر) لعام 2020 للشخصيات الخليجية والعربية الصحافية والاعلامية وجائزتي العلاقات العامة الخليجية والعربية سيكون خلال افتتاح مؤتمرات الشرق الاوسط السادسة للاتصالات الاستراتيجية (ميميست 2019) بالقاهرة يومي 20-21 اكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة متميزة وخبراء ومستشارون من السعودية ودول الخليج والعالم العربي، وتشمل كل من: مؤتمر الشرق الاوسط السادس للاستراتيجيات الاعلامية، مؤتمر الشرق الاوسط السادس لاستراتيجيات العلاقات العامة ومؤتمر الشرق الاوسط السادس لاستراتيجيات الاعلام الالكتروني ومؤتمر الشرق الأوسط السادس لاستراتيجيات التواصل المؤسسي.

واضاف آل شيخان ان هذه المؤتمرات متخصصة باستراتيجيات الاعلام الالكتروني العلاقات العامة والاستراتيجيات الاعلامية الحديثة والتواصل المؤسسي والحكومي بالمجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والتربوية التعليمية والسياحية والخيرية والصحية، وتطوير أداء ودور العلاقات العامة ورسالتها الاعلامية لتحقيق اهداف وسياسة المؤسسة، والاستراتيجيات الحديثة للرسالة الاعلامية للمؤسسة، كمثال لجهود هذه المؤسسة بالتطوير والتنمية المؤسساتية.

علاوة على التطرق لمختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الوطني والعربي، والتصدي للاعلام والحملات المضادة، والاستراتيجيات الحديثة للتعامل مع الازمات والطواريء والكوارث، بالاضافة الى سبل تحقيق استراتيجيات الرؤى الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى.