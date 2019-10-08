ليعيشوا حياة طبيعية.. ملك السويد يجرد أحفاده من ألقابهم الملكية !

ستوكهولم (صدى):

جرد ملك السويد السادس عشر كارل غوستاف، جميع أحفاده من ألقابهم الملكية حتى يتمكنوا من عيش حياتهم بصورة طبيعية.

وقالت مجلة كوسموبوليتان إن ملك السويد جرد أحفاده من أبناء الأميرة مادلين والأمير كارل فيليب من أي ألقاب ملكية رسمية؛ حفاظًا على حياتهم الخاصة.

ويفضل ملك السويد أن يتمكن أحفاده من عيش حياه طبيعية لا تخضع للقيود الملكية.

وأيد كل من: الأميرة مادلين، وزوجها كريستوفر أونيل، والأمير فيليب وزوجته صوفيا، قرار الملك، لرغبتهم بأن يعيش أطفالهم حياة طبيعية وأن يكون لهم حيزهم الخاص والشخصي في المستقبل.