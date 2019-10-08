خبيرة إتيكيت تهاجم شيرين بسبب تقبيل يد زوجها

أميرة خالد(صدى):

علقت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد على موقف شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالمملكة في إطار احتفالات اليوم الوطني.

ووصفت ” سلام ” ما فعلته شيرين بأنه لا يجوز، قائلة إنه كان الأفضل عدم الاستعانة بزوجها حسام حبيب للصعود على المسرح وبدلا من ذلك كانت ألقت هي كلمة صغيرة وبسيطة.

ولفتت إلى أن استعانتها بزوجها أمر يؤثر بالسلب على الجمهور؛ حيث يوضح أنها غير قادرة على التعبير عن شخصيتها.

وعن تقبيل شيرين يد زوجها، أكدت أنها خطوة ليست جيدة على الإطلاق، فيمكن أن تقبله كما تشاء ولكن مع احترام تقاليد وعادات المكان الذي تتواجد به.