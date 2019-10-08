فضيحة للمنتخب.. لاعبو تونس يسرقون أحذية في أستراليا (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

رصدت كاميرات مراقبة، قيام لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم، بسرقة أحذية رياضية تبلغ قيمتها 3 آلاف دولار.

ووفقًا للفيديو الذي بثّته قناة News 7 الأسترالية فإن 6 لاعبين يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة، قاموا بسرقة الأحذية.

وصرّح مسؤول بالمنتخب التونسي، بأنه لا يعلم بالحادثة، فيما أوضح صاحب المحل أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد تدخل الشرطة.