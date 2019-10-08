جريان السيول في مكة.. وتحذير جديد من الداخلية (فيديو)

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، من هطول أمطار على أجزاء من طرق (مكة – جدة السريع، السيل، مكة- المدينة، جدة – ينبع، الطائف – الباحة، الطائف – الرياض، الخرمة – رنية، الساحل القديم والجديد).

وقال المركز في تنبيه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يُرج من سالكي تلك الرق أخذ الحيطة والحذر.

في حين أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، جريان السيول في مكة المكرمة إثر هطول أمطارغزيرة.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيه متقدم لـمنطقتين ” المدينة المنورة – مكة المكرمة “، حيث حذرت من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.