مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية

إسلام أباد(صدى):

أعلنت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر في غارة أمريكية أفغانية نُفذت الشهر الماضي.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر مواطن باكستاني، وكان ملتحقاً بحركة طالبان.

وأضافت المديرية في تغريدة على ” تويتر ” : عمر قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون في ولاية هلمند جنوب أفغانستان “.

وقتل ” عمر ” الذي تزعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة في 23 سبتمبرعلى مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 سبتمبر، قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.