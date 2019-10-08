زراعة لحوم البقر في الفضاء للمرة الأولى

موسكو(صدى):

كشفت شركة 3D Bioprinting Solutions عن نجاحها في زراعة شريحة من لحم الأبقار في الفضاء، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.

وقال باحثو الشركة إنه تم زرع خلايا من أجساد الأبقار على الأرض، داخل أنسجة عضلية تحاكي جسم الأبقار، في الفضاء، وذلك باستخدام الطابعة الحيوية الثلاثية الأبعاد.

ونتج عن التجربة تجدد أنسجة الشريحة المزروعة بشكل طبيعي، حيث نشأت بعد أسبوعين من التجربة، شريحة صغيرة من اللحم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويرى الباحثون، أن زراعة اللحوم في الفضاء، تعد طريقة مستدامة، يمكن استخدامها لأولئك الذين يعيشون على متن المحطة الفضائية لتناول الطعام.

وكانت دراسات سابقة قد دعت إلى ضرورة الحد من استهلاك اللحوم، كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقدان الأراضي الزراعية، والانقراض الجماعي للحياة البرية.