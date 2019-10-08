بالصور.. الأخضر يكثف تدريباته استعدادًا للقاء سنغافورة

ماجد محمد(صدى):

كثف المنتخب الوطني تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدًا الخميس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء ومناورة تكتيكية، حيث شارك الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.

وأجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.