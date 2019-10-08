بالصور.. الأخضر يكثف تدريباته استعدادًا للقاء سنغافورة
كثف المنتخب الوطني تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدًا الخميس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء ومناورة تكتيكية، حيث شارك الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.
وأجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 12 ساعة
خسارة باذن الله
فهد راكان المطيري محافظة عنيزه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهلا ومرحبا عدد نخيل القصيم من سكري واخلاص ومن كليجا والحنيني بصقورنا الخضر في عاصمة القصيم مدبنة الانعام والتمور بريده كلنا مع منتخبنا في المدرجات وخلف الشاشات وان شاءالله حليفنا الفوز والتاهل ونحن ابتاء القصيم نشكر الهبئه الرياضيه على اختيار مدينة الملك عبدالله الرياضيه ببريده لاقامة مباراة منتخبنا الاول مع المنتخب السنغفوري