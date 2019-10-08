أشهر متحولة جنسيًا في مصر: اليوم أنا أنثى بالكامل (صورة)

القاهرة(صدى):

أعلنت ملك الكاشف وهي أشهر متحولة جنسيًا في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها أصبحت أنثى بالكامل بعد إجراء عملية جراحية أخيرة.

وقالت على حسابها عبر ” فيس بوك ” :اليوم هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي، واليوم جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد.

وتابعت: اليوم حطمت قوالب الذكورية الاجتماعية، التي كانت تحاربني طول الوقت وتظل تقول، كيف لرجل أن يتخلى عن رجولته ويقبل يكون امرأة، حتى الرجل لا يعيبه إلا جيبه، إنما المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد.

وأضافت: قررت اليوم الإجابة على السؤال ، إن المرأة مثل الرجل لا تفرق بينهما إلا أعضاء شكلها مختلف، وإن كوني امرأة سيجعلني سعيدة، وأنا أتخلى عن رجولتي، التي كانت محصورة في جسم، لكي أكون نفسي وأتصالح مع نفسي وجسمي حتى الموت “.

واستكملت: اليوم هزمت أهلي والمجتمع وكل أحد آذاني لكوني ملك شر هزيمة، وأخيرًا لا يوجد بكاء أمام المرآة ولا هيستيريا ولا خوف ولا كسوف ولا قلق لأن من اليوم، لا يوجد إلا ملك فقط.