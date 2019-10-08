إعدام رجل قتل زوج عشيقته ليتزوجها
أصدرت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام وافد مصري؛ على خلفية قتل أردني، بالاتفاق مع زوجة القتيل.
وثبتت إدانة المتهم البالغ 23 عامًا بقتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت المحكمة بوضع الزوجة المتهمة، بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة السوسنة المحلية.
وكان المتهم اتفق مع عشيقته على قتل زوجها بعد أن اشتكت من سوء معاملته لها، حتى يتزوجها في مصر.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 11 ساعة
طبعا وكالعادة الحرمة عندها حصانة من شرع الله. خوف من الغرب والهيئات الحقوقية. مسوين رعب لبعض الدول العربية الكبيرة.
يمسكون اارجل وينطلون فيه والمرأة عادي من باب انها مكسورة وضعيفة وووو. الخ
تعودنا على الاسطوانات المشروخة اللي تضيع الحق
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 5 ساعات
ضيع عمره من شان العشيقه وهي الان تتمتع مع غيره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 3 ساعات
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
لولم يكن هناك إعدام للقاتل لازدادت حالات القتل تفاقما وازداد تجرؤ أصحاب النفوس المريضة على العبث بأرواح الخلق..