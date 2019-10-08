إعدام رجل قتل زوج عشيقته ليتزوجها

عمان(صدى):

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام وافد مصري؛ على خلفية قتل أردني، بالاتفاق مع زوجة القتيل.

وثبتت إدانة المتهم البالغ 23 عامًا بقتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت المحكمة بوضع الزوجة المتهمة، بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة السوسنة المحلية.

وكان المتهم اتفق مع عشيقته على قتل زوجها بعد أن اشتكت من سوء معاملته لها، حتى يتزوجها في مصر.