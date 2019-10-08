أجواء روحانية في المسجد الحرام تحت زخات المطر (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قراءة مؤثرة لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، خلال صلاة العشاء مساء اليوم الثلاثاء، تحت الأمطار.

وأوضح الفيديو، ضيوف الرحمن وهم يؤدون في أجواء جمالية وروحانية لحظة هطول الأمطار.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، تساقط أمطار غزيرة وعواصف رعدية يصاحبها تساقط حبات البرد على مدار اليوم الثلاثاء.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد حذرت المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظات أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان.