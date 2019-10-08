لأول مرة في الكويت.. محاكمة وزير أسبق في تهم فساد

خالد الظفيري(صدى):

في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، بدأت محكمة الوزراء الكويتية اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ومسؤولين آخرين في الوزارة.

ويواجه الوزير الأسبق شبهة جريمة فساد تتعلق بقيام المتهمين بإبرام عقود تخص الوزارة، إذ قال المتحدث الرسمي لنزاهة محمد عبدالرحمن: إن « القضية تتعلق بقيام المحالين في غضون العامين 2014 و2015 بإبرام عدة عقود توريد أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية مع شركة مملوكة فعليًا لوزير الصحة السابق، خلافًا للقواعد والإجراءات المقررة وانحرافًا عما هو معمول قانونًا به؛ بهدف تنفيع وتربح الوزير الأسبق وشركاه مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام » .

وأضاف بحسب صحيفة الراي الكويتية: « أن هذه المحاكمة هي الأولى لوزير محالة من قبل الهيئة، التي باشرت تحرياتها وجمع استدلالاتها وممارسة صلاحية الضبطية القضائية، حيث انتهت إلى وجود أساس معقول للشبهة مما استلزم استدعاءها عددًا من المختصين لسماع أقوالهم حول الشبهة » .

وأوضح أن الهيئة مثلت أمام جهة التحقيق- اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء- وقامت بتزويد اللجنة بما أسفرت عنه عملية التحري وجمع الاستدلالات.