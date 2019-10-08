بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته بقيادة سييرا رغم أنباء الرحيل

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني للفريق لويس سييرا.

و شرح سييرا قبل بداية الحصة التدريبية، عدداً من التعليمات الفنية للاعبين، فيما تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية.

واختتم التدريب، بتوزيع اللاعبين إلى مجموعات لتطبيق بعض الجمل الفنية من خلال المناورة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط.

ويواجه الفريق أزمة بعد أنباء التخطيط لإقالة المدير الفني بعد الانطلاقة الضعيفة للاتحاد هذا الموسم.