توجيهات عليا لأجهزة الدولة بسرعة الرد خلال 24 ساعة

نايف السالم(صدى):

صدرت توجيهات عليا، إلى أجهزة الدولة بضرورة سرعة الرد على الأسئلة والاستفسارات خلال 24 ساعة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التوجيهات جاءت بعد رصد تأخر بعض الجهات في الرد، وما يسببه هذا من تعطيل على نحو غير مبرر.

وأكدت المصادر، أن التوجيهات تتضمنت أنه إذا كانت المعلومة غير متوافرة لدى الجهة فتكون الإفادة خلال 48 ساعة، أما إذا كانت بحاجة إلى دراسة الموضوع فتكون الإفادة خلال أسبوع.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ « عكاظ » ، أنه إذا تطلب الأمر أكثر من أسبوع، فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.

كما اشتملت التوجيهات، على أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عال من المسؤولية، ومرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة؛ للتواصل معه عند الحاجة.