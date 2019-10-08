شاهد.. أمطار جدة تلطف الأجواء بعد الغبار

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

وطالب المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذرو الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقالت الأرصاد وحماية البيئة، في تصريح لها مساء اليوم: «استمرار هطول الأمطار المتفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة جيزان ومنطقة عسير والمدينة المنورة وحائل وتبوك»

فيما ذكرت محافظة جدة أنه «موجة غبار كثيفة على أجزاء من محافظة جدة وشبه انعدام في الرؤية الافقية على الطرق، نأمل اتباع الارشادات الصحية والحذر عند القيادة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة».