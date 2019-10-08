الهلال يتنازل عن دخله أمام « ضمك » لأسرة « الشريدة »

ماجد محمد(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي الهلال التنازل عن حصة النادي من دخل المباراة المقبلة أمام ” ضمك ” لصالح أسرة لاعب الهلال السابق ” عبدالله الشريدة ” الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الاثنين.

وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي حيث ساهم في تحقيق ما يزيد عن 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال.

ويذكر أن مباراة الهلال أمام ضمك ستقام يوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.