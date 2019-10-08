مبارك دفع الملايين لعلاجه.. أسرار في حياة طلعت زكريا

القاهرة(صدى):

رحل عن عالمنا اليوم الفنان المصري الكوميدي طلعت زكريا ، تاركًا خلفه العديد من الأسرار، حيث لم يكن كثير الكلام حول حياته الشخصية.

وكان طلعت زكريا نادرًا ما يتحدث عن أسراره أو الأمور الخاصة في حياته؛ إلا أنه خرج قبل وفاته في مداخلة هاتفيه مع برنامج “مانشيت”؛ ليكشف عن بعض أسراره.

ونسلط الضوء في السطور التالية عن أهم الأسرار التي كشف عنها طلعت زكريا قبل وفاته.

قال طلعت زكريا إنه على الرغم من مروره بفترة كان يتنافس فيها المنتجين للتعاقد معه إلا أنه مر بمرحلة صعبة عانى فيها من الفقر الشديد.

واوضح زكريا حينها أن سبب فشله في جمع الأموال مثل الأخرين هو صراحته، قائلا: لا أنافق أحدًا في الوسط الفني، أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، عشان كده أنا متأخر جدًا ومعرفتش أعمل فلوس.

وأشار زكريا آنذاك إلى إن رصيده في البنك يبلغ 100 ألف جنيه فقط، وإن الرئيس الأسبق حسني مبارك دفع 8 ملايين جنيه لعلاجه.

وأضاف: عندما كنت في إحدى المستشفيات في باريس 2008، نفدت أموالي وتراكمت المستحقات عليَّ، فقررت إدارة المستشفى نقله إلى أحد الفنادق حتى توافيه المنية.

وتابع: فوجئت بثلاثة أشخاص اصطحبوني بطائرة تابعة لرئاسة الجمهورية من مطار باريس إلى مستشفى القصر العيني بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك، الذي تكفل بمصاريف المستشفى في باريس، وكافة تكاليف العلاج في مصر على نفقته الخاصة.

وعلى جانب أخر كشف عن سر في حياته بشأن فتاة تركت المطرب الشهير عمرو دياب من أجل الارتباط به.

وقال: هناك فتاة تركت عمرو دياب الوسيم من أجلي أنا، لكن في النهاية لم يتزوجها أحدنا، قابلتها بعد سبع سنوات وقد تزوجت وأنجبت طفلة.