وفاة وإصابة 5 في حادثين منفصلين ببيشة

علي القحطاني(صدى):

شهد طريق بيشة – خميس مشيط، اليوم الثلاثاء، حادثين منفصلين أسفر عنهما وفاة شخصان وإصابة 3 آخرون بإصابات ما بين الخطيرة والبسيطة.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، بأن الحادث الأول كان على طريق صمخ باتجاه خميس مشيط ووقع عند الساعة 8:09 صباحاً، إذ تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع، وأصيب فيه شخصين بإصابات خطيرة، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة وتوفي أحدهما في المستشفى.

أما الحادث الثاني، فقد أوضح الشهري أنه وقع في خيبر الجنوب باتجاه خميس مشيط عند الساعة 14:57 بين جيب لكزس وشاحنة، إذ أسفر عنه إصابتين إحداها خطيرة والأخرى بسيطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المضة، وحالة وفاة واحدة تم نقلها بسيارة نقل الموتى.