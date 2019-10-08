 إبراهيموفيتش يفتح النار على مدرب السويد ويتهمه بالعنصرية

نواف السالم(صدى):

فتح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، النار على مدرب منتخب السويد يان أندرسون، متهمة بالعنصرية وتهميش اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية، لعدم دعوتهم في قائمته الأولى.

وقال اللاعب: في أول قائمة له، ماذا حدث؟ كم لاعبًا من عرق مختلف تم استدعاؤه؟، الإجابة لا أحد، سألوه عن هذا وأخذ ذلك في عين الاعتبار، ثم دعا بالفعل آخرين من خلفيات مختلفة، ليكون على صواب من الناحية السياسية.

واتهم المهاجم السابق أندرسون بتدمير ما بناه هو على مدار 20 عامًا، في إشارة إلى صورة السويد كفريق متعدد الثقافات.

واختتم إبرا: إذا كان هذا هو ما تؤيده، يجب أن تواصل التشبث به بحزم، وألا تغيره بسبب التساؤلات.