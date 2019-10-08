ماسك الفازلين والعسل للتخلص من تجاعيد الجبين

أميرة خالد(صدى):

تعد منطقة الجبين من أكثر المناطق التي تتعرض لظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، ما يتسبب في أزمة كبيرة إلى الكثير من الفتيات.

ويعود ظهور التجاعيد على منطقة الجبين إلى أسباب مختلفة، منها «طرق التعبير بواسطة الوجه، عوامل وراثية، التقدم في السن، إهمال العناية بالبشرة، واتباع نظام غذائي ويومي غير صحي » .

وإذا كنتِ ترغبين في التخلص من هذه المشكلة المزعجة بعيدًا عن العلاجات الطبية والتجميلية، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تخلصك من تجاعيد الجبين، ومنها «وصفة الفازلين والعسل » .

وتعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات للتخلص من تجاعيد الجبين، لاحتواء العسل والفازلين على المكونات التي تحتاجها البشرة للترطيب اللازمة، كما أن مكوناتهم تساعد في تحفيز إنتاج كولاجين البشرة.

ولتحضير هذا الماسك، اخلطي ملعقتين وسط من الفازلين مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي وصفار بيضة واحدة وملعقة طعام من زيت الزيتون، حتى تمتزج المكونات.

طبقي الخليط السابق على الجبين ومنطقة ما بين الحاجبين مع التدليك المستمر بلطف والضغط بواسطة الأًصابع لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم اتركيه على بشرتك 30 دقيقة واغسليه بالماء البارد.