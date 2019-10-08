شاهد.. تغير ملامح طلعت زكريا في الظهور الأخير له

القاهرة(صدى):

خيم الحزن خلال الساعات الماضية على الوسط الفني بعد وفاة طلعت زكريا بعد صراع مع المرض على مستوى محلي وعربي؛ حيث كان يمتلك محبه خاصة في قلوب الجماهير.

وكان الظهور الأخير للفنان طلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد، وهي ابنة طليقته.

وبدى العجز والمرض على ملامح الفنان الراحل طلعت زكريا خلال تواجده في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.

يُذكر أن طلعت زكريا انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان ” الموقف ” ، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم ” الخوذة “، الذي كان من المقرر أن يجمعه بابنته إيمي.

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