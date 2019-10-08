انتشار فيديو صادم لفنانة خليجية يضعها في مأزق

خالد الظفيري(صدى):

انتشر فيديو مثير للجدل للفنانة الكويتية فاطمة الصفي وهي تتحدث بطريقة غير طبيعية أثارت تساؤلات الجمهور.

وكانت “الصفي” ظهرت تتحدث في فيديو على سناب شات ولكن بطريقة غريبة؛ حيث ظن البعض أنها ليست في حالتها الطبيعية.

وعلى جانب أخر دافع عنها البعض قائلين إنها تعاني من حساسية مفرطة تجعلها تدخل في حالة تعب شديدة وشبه دوخه.

وحذفت الفنانة الكويتية الفيديو بعد أن تسبب في انتقادات لاذعة، واضطرت فاطمة إلى بث يوميات وهي بشكل طبيعي محاولة إلى تهدئة الوضع، ولم تعلق على أي شيء.