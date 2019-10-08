بالفيديو.. لحظة سرقة خزنة من منزل في جدة

نايف السالم(صدى):

تعرض منزل مواطن في جدة، إلى السرقة من قبل 3 أشخاص، إذ تم سرقة خزنة من المنزل وبداخلها أموال ومجوهرات.

ووثقت كاميرات المراقبة أمام المنزل، لحظة سرقة 3 أشخاص إلى الخزنة من المنزل، وحملها ووضعها في سيارة بيضاء ثم الفرار.