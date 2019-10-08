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  • نشر : منذ 15 ساعة
  • 11٬946
  • 9
  • حوادث

بالفيديو.. لحظة سرقة خزنة من منزل في جدة

بالفيديو.. لحظة سرقة خزنة من منزل في جدة
نايف السالم(صدى):

تعرض منزل مواطن في جدة، إلى السرقة من قبل 3 أشخاص، إذ تم سرقة خزنة من المنزل وبداخلها أموال ومجوهرات.

ووثقت كاميرات المراقبة أمام المنزل، لحظة سرقة 3 أشخاص إلى الخزنة من المنزل، وحملها ووضعها في سيارة بيضاء ثم الفرار.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 11 ساعة

الله لا يبلانا في مثل هذه المصايب .. آمين ..

.. قصوا يد السارق ليتوب ويعتبر به غيره ,,

[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 7 ساعات

القصاص بضرب الاعناق ليرتدع كل حرامي

[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله.
.There is no power but from God

[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 5 ساعات

جابتهم الكاميرا ولله الحمد

[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 5 ساعات

جابتهم الكاميرا ولله الحمد

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 4 ساعات

في العادة الحرامي مايعرف الشئ اللي بيسرقه الا اذا كان عنده خبر مسبق وعارف وش الحصيلة

[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 3 ساعات

للامانة غير مستغرب كثرة السرقات فمن أمن العقوبة أساء الأدب

[ عدد التعليقات: 9131 ] نشر منذ 3 ساعات

ننتظر رد الجهه المختصه على الموضوع -ليس كل من حمل خزنه حرامي-
قبل فتره نفس الشي وطلع صاحبها مضيع المفتاح وماخذها لصاحب محل يفتحها-

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

حاميها حراميها ولا ايش علم الحراميه ان فى هذا البيت الشعبى خزنه فيها فلوس ومجوهرات

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