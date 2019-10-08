بالفيديو.. لحظة سرقة خزنة من منزل في جدة
تعرض منزل مواطن في جدة، إلى السرقة من قبل 3 أشخاص، إذ تم سرقة خزنة من المنزل وبداخلها أموال ومجوهرات.
ووثقت كاميرات المراقبة أمام المنزل، لحظة سرقة 3 أشخاص إلى الخزنة من المنزل، وحملها ووضعها في سيارة بيضاء ثم الفرار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 11 ساعة
الله لا يبلانا في مثل هذه المصايب .. آمين ..
.. قصوا يد السارق ليتوب ويعتبر به غيره ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 7 ساعات
القصاص بضرب الاعناق ليرتدع كل حرامي
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله.
.There is no power but from God
العدناني[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 5 ساعات
جابتهم الكاميرا ولله الحمد
العدناني[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 5 ساعات
جابتهم الكاميرا ولله الحمد
ابو سعود[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 4 ساعات
في العادة الحرامي مايعرف الشئ اللي بيسرقه الا اذا كان عنده خبر مسبق وعارف وش الحصيلة
faeiz[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 3 ساعات
للامانة غير مستغرب كثرة السرقات فمن أمن العقوبة أساء الأدب
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9131 ] نشر منذ 3 ساعات
ننتظر رد الجهه المختصه على الموضوع -ليس كل من حمل خزنه حرامي-
قبل فتره نفس الشي وطلع صاحبها مضيع المفتاح وماخذها لصاحب محل يفتحها-
ابو حرب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
حاميها حراميها ولا ايش علم الحراميه ان فى هذا البيت الشعبى خزنه فيها فلوس ومجوهرات