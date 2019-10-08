طليقة ملك ماليزيا السابق تبيع خاتم الزواج لتسديد فواتيرها

كوالالمبور(صدى):

أعلنت أوكسانا فوفودينا طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، بيعها خاتم الزواج الملكي؛ لاحتياجها إلى الأموال لتسديد فواتيرها الطبية.

وأكدت ملكة جمال موسكو لعام 2015، أنها اضطرت لبيع خاتم زفافها بثمن بخس؛ لتسديد تكلفة الفواتير الطبية في عيادة سويسرية التي خضعت فيها للمتابعة الطبية أثناء فترة حملها.

وقالت لصحيفة ديلي ميل البريطانية: « لا يمكنني البوح بالسعر الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثلاثة أضعاف من سعره الأصلي » ، إذ يتجاوز سعره الـ16 مليون روبل.

وانهار زواج « فوفودينا » الملكي وهي حامل في شهرها الرابع، مؤكدة أنها اكتشفت طلاقها من خلال الإنترنت ولم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طلاقها الذي تم بصورة قطعية.

وتزوجت ملكة جمال موسكو السابقة من السلطان محمد الخامس في نوفمبر 2018، وفي شهر أبريل 2019 اعتنقت الإسلام ، وأضافت إلى اسمها الأصلي اسم آخر وهو « ريحانة » .