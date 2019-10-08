بالفيديو..طارق الحبيب : الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بالرياض « سويًا »
كشف استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، معلومة جديدة عن حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض.
وقال الحبيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : قمت بمراجعة حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض، فوجدته سويًّا “.
وأضاف : هذا ما يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودا، مؤكدًا أن الطفل متأثر نفسيًا بالحادث ولكنه سليم وهذا مجرد خلافات مراهقين مع نفسهم فقط.
في حين قال فواز الحزيمي والد طفل مدرسة الرياض: خلال مكالمة هاتفية للبرنامج : الأمير الوليد بن طلال سبّاق في المواقف الإنسانية.
وأضاف : ومنذ أن لامست مسامعه أخبار الحادث المأساوي وهو حريص على الاطمئنان على ولدي سعود.. والشكر لـ الدكتور طارق الحبيب لتبنيه حالة ابني.
د. #طارق_الحبيب
قمت بمراجعة حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض، فوجدته سويًّا، وهذا ما يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودا..#برنامج_ياهلا@Talhabeeb pic.twitter.com/9ervADUrRb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2019
#فيديو
مكالمة فواز الحزيمي والد طفل مدرسة الرياض:
الأمير #الوليد_بن_طلال سبّاق في المواقف الإنسانية، ومنذ أن لامست مسامعه أخبار الحادث المأساوي وهو حريص على الاطمئنان على ولدي سعود.. والشكر لـ #د. #طارق_الحبيب لتبنيه حالة ابني..#برنامج_ياهلا@Talhabeeb pic.twitter.com/KkwYHyCsBy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 7 ساعات
فسر الماء بعد الجهد بالماء
faeiz[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 3 ساعات
سوياً وأضاف : هذا ما يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودا
فسروها لي ممكن
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14695 ] نشر منذ 1 ساعة
بلاش فلسفه زايده يا النفسية
فيصل[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة
ما الغرابه
هذا افجر طبيب
نفسي على وجهه الكره الارضيه
لديه قصور وبيوت من مص امخاخ اغلب البشر
قال انه سوي
ليش احد قال انه مجنون
فهذا طبيب بيطري
واشك في ذلك
يصرف مخدرات للمرضى وليس ادويه
بل هي عقاقير تؤدي الى الإدمان