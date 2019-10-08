بالفيديو..طارق الحبيب : الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بالرياض « سويًا »

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، معلومة جديدة عن حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض.

وقال الحبيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : قمت بمراجعة حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض، فوجدته سويًّا “.

وأضاف : هذا ما يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودا، مؤكدًا أن الطفل متأثر نفسيًا بالحادث ولكنه سليم وهذا مجرد خلافات مراهقين مع نفسهم فقط.

في حين قال فواز الحزيمي والد طفل مدرسة الرياض: خلال مكالمة هاتفية للبرنامج : الأمير الوليد بن طلال سبّاق في المواقف الإنسانية.

وأضاف : ومنذ أن لامست مسامعه أخبار الحادث المأساوي وهو حريص على الاطمئنان على ولدي سعود.. والشكر لـ الدكتور طارق الحبيب لتبنيه حالة ابني.

د. #طارق_الحبيب

قمت بمراجعة حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض، فوجدته سويًّا، وهذا ما يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودا..#برنامج_ياهلا@Talhabeeb pic.twitter.com/9ervADUrRb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2019