إدمان القمار وفرق السن.. أمور شجعت نادين نجيم على الطلاق

أميرة خالد(صدى):

أثار انفصال نادين نجيم عن زوجها المهندس هادي الأسمر الأسابيع الماضية جدلًا كبيرًا؛ خاصة بعد أن أكدت مرارًا على أن حياتهما هادئة ولا يوجد بينهما مشكل.

وفضحت مؤخرًا قناة لبنانية إدمان هادي الأسمر على القمار، مشيرة إلى أنه قد يكون السبب وراء هذا الطلاق.

وأشار تلفزيون الجديد اللبناني إلى أن هادي أسمر من أهم لاعبي البوكر في العالم العربي، وأنه يشارك في بطولات عالمية تدعوه للسفر بين الفينة والأخرى.

ويبدو أن القمار جعل الأسمر منشغلًا عن عائلته فضلا عن أنه الفارق العمري بينه وبين نادين كبير للغاية، وهو مازاد الأمر سوءً.