ضوابط جديدة للسفر إلى نيوزيلندا

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام السلطات في نيوزيلندا باعتماد عدد من الإجراءات الجديدة لحصول السعوديين على تأشيرة سياحة أو علاج أو غيرها.

وأوضحت المصادر، أن تدخل شركات الطيران كل بيانات المسافر قبل السفر بـ72 ساعة، عن طريق الموقع الإلكتروني أو الأجهزة الذكية.

وأكدت أنه يحق للسلطات في نيوزيلندا طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، أو عبر السفارة بالرياض، مشددة على ضرورة أن يكون التصريح ساريًا لمدة عامين ولأكثر من زيارة.

وأفادت بأن الاستثناء يكون لطالبو تأشيرة العمل أو الطلاب ونحوهم، والإفصاح بشكل كامل عن القضايا والحوادث الجنائية والأمنية.

وعن الرسوم، فقد أوضحت أنها 9 دولارات نيوزيلندية عبر الأجهزة الذكية، و12 دولارًا من خلال الموقع الإلكتروني، و35 دولارًا بدل رسوم سياحة وحماية للزوار.