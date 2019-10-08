حساب إثيوبي يفضح الجزيرة القطرية وألاعيبها

نايف السالم(صدى):

فضح حساب إثيوبي يعرف بـ ” إثيوبيا بالعربي ” على تويتر ألاعيب قناة الجزيرة القطرية التي لا تنتهي بعد أن حاولت إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتدخل في أزمة سد النهضة.

واعتمد الجزيرة التي تدعي المهنية على حساب إلكتروني مزور لصفحة إثيوبيا بالعربي الأصلية؛ وذلك بهدف تمرير تغريدة مسيئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ولكن لم تستمر كذبة الجزيرة كثيرًا حيث خرج الحساب الأصلي لـ ” إثيوبيا بالعربي ” ليفضح قطر.

وقال الحساب في تغريدة :سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا، ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر، لذا نود أن نؤكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد، ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة.

وكانت قناة الجزيرة مباشر، كتبت على صفحتها حول أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، حساب إثيوبيا بالعربي يثير ضجة في مصر عقب اتهامه السيسي ببيع مياه النيل من أجل البقاء في السلطة.