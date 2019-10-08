شرط كلوب لمغادرة ليفربول

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب عن وجود شرطًا له من أجل الرحيل عن ليفربول بعد 4 سنوات مع الريدز.

وقال كلوب وفقُا لصحيفة ” إكسبريس” : إذا نشرت قناة ليفربول فيديو لي (وأنا في غرفة تبديل الملابس)، فإنني سأرحل عن النادي.

وأضاف: هذه هي الحقيقة، وهذا ما يمكن أن أقوله بخصوص هذا الأمرز

وجاء ذلك الرد ، عقب ظهور فيديو قبل أيام لجيسي مارش مدرب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وهو يشجع لاعبي فريقه داخل غرفة تبديل الملابس، من أجل تدارك النتيجة أمام ليفربول 3-4 ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعرف كلوب بطريقته المميزة في تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما لديهم، بيد أن المدرب الألماني لا يريد، على ما يبدو، أن يصبح بإمكان الجميع معرفة ما يدور بينه وبين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، خصوصا في فترة ما بين الشوطين.