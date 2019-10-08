قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية.. والتطورات بسوريا تداعيات للانقسام العربي

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على أن هدف الإمرات الأول هو نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه.

وقال في تصريح له: « ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر، هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه » .

وأضاف: « الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم » .

وكان قد صرّح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن « التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي الا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني » .

وتابع: «لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي » .