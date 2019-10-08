قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية.. والتطورات بسوريا تداعيات للانقسام العربي
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على أن هدف الإمرات الأول هو نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه.
وقال في تصريح له: « ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر، هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه » .
وأضاف: « الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم » .
وكان قد صرّح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن « التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي الا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني » .
وتابع: «لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي » .
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