استشارية تكشف حقيقة ارتفاع نسبة السعوديات المصابات بسرطان الثدي (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشفت الدكتورة وفاء الخيال، استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء، عن مدى صحة ارتفاع نسبة السعوديات الشابات المصابات بسرطان الثدي مقارنة بالبلدان الغربية.

وأوضحت خلال لقائه ببرنامج « سيدتي » ، أن نسبة السعوديات المصابات بمرض سرطان الثدي تحت سن الأربعين كبيرة، بينما نادرًا ما تصاب الفتيات تحت سن العشرين بهذا المرض.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابة بهذا المرض، تزيد باستمرار في السعودية وفي البلدان الغربية، موضحة أن السيدات المصابات بهذا المرض في المملكة تكون بين العشرين والأربعين عامًا وبالتالي فإن نسبة الإصابة بالمرض في المملكة أعلى.