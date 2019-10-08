أب يغتصب ابنته احتفالا بعيد ميلادها الـ13

واشنطن(صدى):

أقدم أب على واقعة منافية للدين والأخلاق والشرف، إذ اغتصب ابنته المراهقة أثناء الاحتفال في عيد ميلادها الثالث عشر.

واعترف الرجل الأمريكي باغتصاب ابنته لسبب شديد الغرابة؛ إذ لم يستطع شراء هدية لها في عيد ميلادها ليقرر اغتصابها كهدية عيد ميلادها الـ13.

وقال الأب خلال التحقيقات، إنه لم يملك النقود الكافية لشراء هدية عيد الميلاد لابنته، ليقرر اغتصابها وتكون بمثابة «هدية تعويضية».

ومن جانبها علقت أم الطفلة، قائلة «قبل ارتكابه لجريمته، طلب مني أن يجلس مع ابنتنا بمفرده ليحتفل معها بعيد ميلادها، وما لبثت أن ضبطته متلبسًا بجريمته، فهرولت مسرعة لإبلاغ الشرطة ولكنه هاجمني ليمنعني من ذلك».

وأكدت الأم أن زوجها هددها لكنها رفضت واتجهت إلى تبليغ الشرطة على الفور، ليتم القبض على زوجها الذي ظهر في الصور مُغطى الوجه؛ حتى لا تتأثر سمعة العائلة بجريمته.