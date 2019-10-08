أمير الباحة يدشن مركز اسعاف بني حسن

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة مركز اسعاف بني حسن الذي تم اعتماده من معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم وقد تم تشغيل المركز هلال الاحمر بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة اعتباراً من الاثنين 1441/01/24 الذي يوافق اليوم الوطني 89 للملكة.

ويقدم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي شكره لامير المنطقة ولمعالي رئيس الهيئة على اهتمامهم ودعمهم للمنطقة كما شكر محافظ بني حسن على جهوده في تشغيل المركز وكذلك لكل من ساهم في ذلك سواء من الزملاء أو القطاعات ذات العلاقة

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وجه كافة الإدارات بالفرع لتجيهز الموقع بالآليات و التموين الطبي والكادر البشري ليبدأ المركز بمهامه في خدمة المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الاسعافية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين فيها

واضاف دعاء الغامدي للاستفادة من خدمات الهلال الأحمر التي يقدمها من خلال مراكز الإسعاف المنتشرة والتي تعمل على مدار 24 ساعة باليوم

وقال أيضا بالإمكان طلب الخدمة الاسعافية عن طريق الرقم الاسعافي 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر تطبيقات الجوال

ويدعوا الله بالسلامة للجميع.