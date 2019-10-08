دراسة تكشف عن نبات يقضي على السمنة نهائيًا

أميرة خالد(صدى):

وصلت دراسة علمية حديثة إلى أنه يوجد نوع من النبات يعتبر الحل الأمثل للسمنة، وهو نبات جنيديا جلوكا.

وتوصل باحثون إلى أن هذه النبتة قادرة على تخفيض الوزن وعلاج المضاعفات المرتبطة بالسمنة.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة ” نيوترال بلاستيستي ” في سبتمبر الماضي إن هذه النبتة، التي كانت تستخدم تقليديا لعلاج عسر الهضم، يمكنها أن تقلل السمنة وتحسن الذاكرة وقدرات التعلم بشكل أسرع من الأدوية التقليدية الشائعة.

وجرب الباحثون النبتة على 30 فأرا، ثم تم تغذية نصف الفئران على نظام غذائي غني بالدهون لمدة 6 أسابيع للحث على السمنة، فيما الآخر كان يتغذى على حمية الفئران العادية ولم يصاب بالسمنة.

وبعد 6 أسابيع، قاموا بتعريض الفئران التي تحتوي على نظام غذائي غني بالدهون إلى المستخلصات النباتية، بينما تعرضت الأخرى لعقار ” أورليستات ” الشهير في خفض الوزن.

وتوصلت الدراسة إلى أن علاج الفئران بالمستخلص النباتي ساعد في انخفاض مستمر في السمنة مقارنة باستخدام عقار “أورليستات”.