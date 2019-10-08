سيبايوس: سعيد بالرحل عن ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

علق الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، على قرار رحيله من ريال مدريد على سبيل الإعارة، مؤكدًا أنه قرارًا صائبًا للغاية.

وأوضح «سيبايوس» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالراحة مع آرسنال، قائلًا «أشعر بحالة معنوية جيدة جدًا في آرسنال حاليًا، كنت أرغب في مغادرة ريال مدريد وكان قراري صائبًا».

وأَضاف «الآن ألعب في المكان الذي رغبت فيه والسعادة لا تسعني، كنت أرغب في الرحيل من أجل الاستمتاع بكرة القدم، خلال العامين الماضيين لم أفعل ذلك، كان قراري صائباً، والآن أنا في منتخب إسبانيا».

وشارك اللاعب الإسباني في 11 مباراة مع آرسنال، مسجلًا هدفًا واحدًا خلالهم، قبل أن يستدعيه المنتخب الإسباني ضمن التشكيلة التي ستواجه النرويج والسويد في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.