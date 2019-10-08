غوميز ينصح فالكاو بالانتقال لغلطة سراي التركي

ماجد محمد(صدى):

نصح الكولومبي بافتيمبي غوميز المحترف في صفوف فريق الهلال، مواطنه راداميل فالكاو، بالموافقة على الانتقال لفريق غلطة سراي التركي.

وقال « غوميز » في تصريحات له، إن الفريق التركي يضم أكثر من 30 مليون مشجع، مشيرًا إلى أن الأجواء هناك رائعة من الناحية الإدارية والجماهيرية.

وأضاف: « أتمنى أن يعيش كل لاعب يومًا واحدًا هناك، سيكون ذلك رائعًا، أحب اسطنبول لأنها لا تزال جزء من حياتي، وأتمنى العيش هناك عقب اعتزال كرة القدم » .

يذكر أن غوميز انضم لصفوف الهلال قادمًا من فريق غلطة سراي التركي، ونجح في إحراز 4 أهداف هذا الموسم في 6 مباريات خاضها.