بعد ساعات من عودته.. السلطات بالعراق تقطع الإنترنت مجددًا

بغداد(صدى):

لم تمر سوى ساعات قليلة على عودة الإنترنت في العراق بعد أن استمر انقطاعه 5 أيام،وعلى الرغم من ذلك قطعته السلطات مجددًا اليوم.

وكانت السلطات قطعت خدمة الإنترنت لتقييد الاحتجاجات الشعبية على الفساد التي اندلعت في شوارع العراق.

وأفاد مستخدمون للإنترنت بأن الخدمة انقطعت تمامًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في بغداد ومحافظات الجنوب، ذي قار والمثنى والديوانية والبصرة وميسان وبابل‎ والنجف، إثرعودة الخدمة لبضع ساعات.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذُ يوم أمس الإثنين، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.