بالفيديو..طبيب: من يعطي العمل أكثر من حقه يصاب بـ « الاحتراق الوظيفي »
أوضح الدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ الطب الوقائي، اليوم الثلاثاء، أعراض إصابة الشخص بمرض ” الاحتراق الوظيفي “.
وقال عبدالرحمن خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن من يحب عمله أكثر شخص يصاب بالاحتراق الوظيفي، فيشعر بأنه ليس لديه ثقة في نفسه وفي عمله ويشعر بالارهاق وينام أكثر من اللازم.
وأضاف : في هذه الحالة يجب أن يخضع مريض “الاحتراق الوظيفي ” للعلاج الدوائي والنفسي، حتى لايؤثر على حياته الاجتماعية ويؤر على اهتمامه بنفسه.
وتابع: لا تعطي العمل أكثر من حقه حتى لا تُصاب بمرض ” الاحتراق الوظيفي ” ويعتاد صاحب العمل على التطوع منك وكأنه حق.
د. محمود عبدالرحمن – أستاذ الطب الوقائي:
في هذه الحالات يجب أن يخضع مريض "الاحتراق الوظيفي" للعلاج الدوائي والنفسي@communitymddr #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/RmncMJNpXu
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 8, 2019
د. محمود عبدالرحمن – أستاذ الطب الوقائي:
هذه أعراض إصابة الشخص بمرض "الاحتراق الوظيفي"@communitymddr #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/kb71DDlflx
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 8, 2019
مغرد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 15 ساعة
انا حترقت هههههههههههههطيب كلموا الدفاع المدني عادي