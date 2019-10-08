 بالفيديو..طبيب: من يعطي العمل أكثر من حقه يصاب بـ « الاحتراق الوظيفي »

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ الطب الوقائي، اليوم الثلاثاء، أعراض إصابة الشخص بمرض ” الاحتراق الوظيفي “.

وقال عبدالرحمن خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن من يحب عمله أكثر شخص يصاب بالاحتراق الوظيفي، فيشعر بأنه ليس لديه ثقة في نفسه وفي عمله ويشعر بالارهاق وينام أكثر من اللازم.

وأضاف : في هذه الحالة يجب أن يخضع مريض “الاحتراق الوظيفي ” للعلاج الدوائي والنفسي، حتى لايؤثر على حياته الاجتماعية ويؤر على اهتمامه بنفسه.

وتابع: لا تعطي العمل أكثر من حقه حتى لا تُصاب بمرض ” الاحتراق الوظيفي ” ويعتاد صاحب العمل على التطوع منك وكأنه حق.