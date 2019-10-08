انطلاق ملتقى « نرعاك » لمناقشة علاقة الأبناء والآباء وزراعة السلوك الإيجابي

محمد السعران(صدى):

تحت شعار أسرة مترابطة .. مجتمع آمن.. ينظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فعاليات الملتقى الأسري “نرعاك” السادس .. ويتناول هذا العام المسئولية الاجتماعية، اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري ولمدة أربعة أيام، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية .

اوضح بذلك المشرف على ملتقى نرعاك الأستاذة عمشاء الشلوي بأن الحضور سوف يتعرفون في أول أيام الملتقى (الخميس) 10 أكتوبر (4:00- 10:00 مساءً)،من خلال محاضرة (الوالدية الرقمية) والتي يقدمها الدكتور إبراهيم الخليفي، على أهميّة البيت (الوالدان والأسرة بشكل عام) كونه المؤسس الأساس لشخصية الانسان، وبالمثل أنه المسؤول عن الخراب الناشىء، والتهشيم والتهميش الذي نجده عند بعض من نراهم حولنا، ومدى مسؤولية واعتراف الآباء والامهات بدورهم في فوضى استخدام الأجهزة والشاشات الفضائية، التي أصبحت محلّ شكوى الجميع، وهل يمارس الأسرة الدور القيادي بشكل متقن، أم أنهم هواة يفتقرون للمعرفة والتدريب الكافي لتأهيل الوالدية الرقمية، وهل هناك استعداد لتلقّي المعرفة والتدريب.

ويركّز ثاني أيام الملتقى، (الجمعة) 11 أكتوبر (4:00- 10:00 مساءً)، على التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر بمحاضرة تقدّمها سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، من خلال مناقشة ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق أهدافنا التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر ومراجعة وسائلنا.

وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، يقدم الأستاذ الدكتور حمود القشعان في يوم السبت 12 أكتوبر (9:00 صباحاً- 3:00 عصراً) محاضرة تسلّط الضوء على توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء ، وأبرز أسباب تجنّب الابناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما هي الحاجة الأولى التي الأبناء، بالإضافة إلى الخميس المدمرات للأبناء.

ويناقش الدكتور محمد النغيمش يوم (السبت) رابع أيام الملتقى 12 أكتوبر (4:00- 10:00 مساءً) أهمية الانصات وما إذا كان بالفعل أكثر تأثيراً من التحدث، وأسباب اختلاف المرأة عن الرجل في التحدث والانصات، بالإضافة إلى كيفية الهرب من النقاشات المملة بذكاء ولباقة.

وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها، يختتم الملتقى نقاشاته يوم (الأحد) 13 أكتوبر (4:00- 9:00 مساءً) بمحاضرة للدكتور راشد السهل يتطرق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وماهي الطرق للتخلص منها.