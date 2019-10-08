حساب المواطن يوضح طريقة احتساب مبلغ الدعم

علي القحطاني(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن، تأكيده على عدد من القواعد التي تحدد مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين وتاريخ صرف الدعم بحسب كل حالة منهم.

وأوضح البرنامج أنه يعتمد على البيانات التي يقدمها المستفيد، ولكن يتم أيضًا مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وقال ردًا على استفسار حول مبلغ الدعم «يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة».

كما أشار إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لدورة شهر أكتوبر سيتم إيداع الدعم مع الدفعة الـ23 بعد غد الخميس، إذ يتم صرف الدعم في يوم 10 من كل شهر ما لم يوافق إجازة رسمية.