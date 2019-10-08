« الزكاة والدخل » تحدد عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة، وهي بنهاية يوم 10 من الشهر الذي يليه.

وأوضحت أن العقوبة، هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخلن ثد دعت جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر سبتمبر قبل نهاية يوم 10 من شهر أكتوبر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة هنـــــــــا .

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل اللي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل.