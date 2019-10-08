القبض على أب أجبر ابنته على فعل الفاحشة

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية بالمغرب، القبض على رجل قام بتحريض ابنته على ممارسة الدعارة لجلب المال.

وكشفت تحريات الأمن، أن الرجل اعتاد إجبار ابنته وطردها خارج المنزل لممارسة الدعارة مع السياح.

من جانبها، أبلغت الفتاة الشرطة بما يقوم به والدها معها، فيما قامت الشرطة بعمل كمين للأب ونجحت في القبض عليه متلبسًا بإجبار ابنته على القيام بفعل الفاحشة.

وأسندت الشرطة، تهمة الاتجار في البشر واستغلال قاصر والتحريض على الدعارة، إلى المتهم.